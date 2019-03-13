Oppo Reno'nun özellikleri belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 10 Nisan'da yeni Reno serisine ait bir telefon tanıtacağını açıklamıştı. Yeni Reno serisinin en üst düzey özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor ve ayrı bir alt marka olmayacağı söyleniyordu.

Oppo, Reno serisine ait yeni bir sertifika aldı ve sertifikadan hareketle telefonun özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Gelin yeni ortaya çıkan Reno serisine ait telefonun özelliklerine birlikte göz atalım.

OPPO RENO ÖZELLİKLERİ

Yeni ortaya çıkan sertifika bilgilerine baktığımızda, daha önce Snapdragon 855 ile geleceği iddia edilen telefon, Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran çözünürlüğü ile gelecek telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

48 MP + 5 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip telefonun, ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.





Android 9.0 Pie işletim sistemi ile birlikte gelecek olan telefonda, 4,065mAh kapasiteli bir batarya olacağı iddia ediliyor. Yeni gelen bilgilere göre Reno serisine ait ilk telefon, 10 Nisan'da tanıtıldıktan hemen sonra Çin'de satışa çıkacak

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