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Oppo'nun alt markası Realme, ana şirketten ayrılıyor

Oppo'nun alt markası olarak hizmet veren Realme, artık ana şirkete bağlı kalmadan akıllı telefon üretecek.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 11:35..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun alt markası olarak hizmet veren Realme, ana şirket ile yolları ayırma kararı aldı. Realme, artık kendi CEO'su ve Ar-Ge birimiyle ayrı bir şirket olarak hizmet verecek.

Aslına bakacak olursak Oppo ve Realme'nin odaklandığı kitleler oldukça farklı. Oppo daha çok üst segmente önem verirken, Realme ise daha tasarımcı ve gençlere yönelik akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu nedenle Realme, artık tamamen Oppo'dan bağımsız akıllı telefonlar üretecek.

reale

Realme'nin ayrı bir şirket haline gelmesinde, elde ettiği başarının payı oldukça büyük. Hindistan'ın pazarında ilk 5 içerisinde yer alan şirket, akıllı telefon sevkiyatlarını bir önceki yıla göre yüzde 850 oranında artırmayı başardı.

Şirket, bundan böyle 'Realme Mobile Telecommunications Private Limited' adıyla Oppo'dan bağımsız olarak faaliyetlerine devam edecek.

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Oppo'nun alt markası Realme, ana şirketten ayrılıyor

Oppo'nun alt markası Realme, ana şirketten ayrılıyor

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