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ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde 4 farklı isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı karşıya getirildi. Sonuç hepsinde aynı çıktı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 13:11..
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ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Yerel seçimleri geride bırakan Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları.

SON RAKAMLAR ORC'DEN

Erken seçimin konuşuluyor olması üzerine kamuoyu araştırma şirketleri de hareket geçti.

Bunlardan biri de ORC Araştırma.

Şirket, 28-31 Aralık tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile yaptığı görüşmelerin ardından elindeki verileri açıkladı.

DEĞİŞMEYEN SONUÇ: ERDOĞAN KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette, Recep Tayyip Erdoğan karşı karşı geldiği 4 isme de fark attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener rakip gösterildi.

4 isim arasında muhalefetin en güçlü adayı Meral Akşener olarak öne çıktı.

En düşük oy oranına ise Kemal Kılıçdaroğlu sahip.

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

 

 

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