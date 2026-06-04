Ordu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde korkunç kaza...

Duraktan yolcuları aldıktan sonra Ordu istikametine seyreden dolmuşun şoförü Cantürk Topal, direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Şoför Topal, yolcu dolu aracı bariyerlere kontrollü şekilde çarparak durdurdu.

Bu esnada yolcular 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu, şoföre olay yerinde müdahale etti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Cantürk Topal, Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

38 yaşındaki adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YOLCULAR YARALANMADI

Kazada araçta bulunan yolcular ise şoförün kontrollü şekilde bariyere çarpmasından dolayı yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.