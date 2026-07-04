Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Kent genelinde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 342,5 gram bonzai ham maddesi, 34,12 gram bonzai, 2,97 gram metamfetamin, 1,50 gram esrar, 45 adet sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği ile 74 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi.
11 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'si ifadelerinin ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.