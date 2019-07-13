Orduluların S-400 paniği

Türkiye'nin gündeminde S-400'ler var.
Rusya'dan kalkan uçaklar Ankara'ya indi, S-400'lerin teslimatı resmen yapıldı.
S-400'lerin nereye yerleştirileceğine dair paylaştığımız haberin görselinde; ufak bir detay gözden kaçınca, Ordu S-400'lerin korumasının dışında kaldı.
"PANİK YAPMAYIN, MEMLEKETİMİZİ KORURUZ"
Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Kamuoyunda “Ordu, S-400’lerin kapsama alanı dışında kaldı. Ordu’yu savunmayacak” tarzında aşağıdaki görselle birlikte bir bilgi dolaşıyor. O görsel temsili olarak yapılmış arkadaşlar, panik yapmayın :) Ayrıca S-400’ler Ordu’yu korumasa bile, biz memleketimizi koruruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Güler'in ardından çok sayıda Ordulu sosyal medya hesaplarından görseli paylaşarak espri yaptı.
S-400'lerin kurulabileceği 3 il haberi