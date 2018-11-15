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Orhan Gencebay: Ben bukalemun değilim

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, kendisine ithaf edilen 'her devrin adamı' sözüne tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 07:43..
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Orhan Gencebay: Ben bukalemun değilim

Orhan Gencebay: Ben bukalemun değilim

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katılan Orhan Gencebay, "Size her dönemin adamı denilince neden kızıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Bu bukalemunluktur, bana yakışmaz" diyen Gencebay, şunları söyledi:

"Bizi yöneten iktidardır. Devletimi yöneten kimse, seçen de halkımızdır. Halkıma olan saygımdan dolayı o iktidarı da severim. Yeter ki o iktidar görevini iyi yapsın. İktidarın görevini iyi yapması için bana düşen bir görev varsa ben de o görevi seve seve şerefle yaparım. Bunu herkes böyle düşünmeli. Bu bukalemunluk anlamına gelmez. Süleyman Babamıza, Bülent Ecevit'e, Özal'a büyük sevgimiz vardı. Hepsiyle de biz yakın görüşürdük. Benim devletimi iyi yönetenlere benim şükranım var. Doğru olana, iyi hizmet verene boynum kıldan incedir. Ben Tayyip Bey'i çok eskiden tanırım, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim. Mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu biliyorum. Dünya çapında harika şeyler yapıyor, Allah razı olsun. Diğer yapanlardan da Allah razı olsun. Şu anda Tayyip Bey vardır. Sora ülkemize bir başka görevli gelirse orda da sahip çıkacağım."

Orhan Gencebay: Ben bukalemun değilim ViDEO

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