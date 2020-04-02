Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı bulundu

Kara delikler, her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kozmik yapılardır.

Bu delikler, hiçbir ışık yaymadığından kara olarak nitelendirilirler. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkânsızdır. Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması gerekir; oysa kara delikler çok yakınından geçen ışıkları bile yuttuğundan etrafa asla ışık yaymazlar.

Varlıkları sadece çevrelerinde oluşan çekim kuvvetlerinden anlaşılan bu kozmik yapılar, güçlü bir şekilde X ışını yaymalarıyla bilinirler.

EN GÜÇLÜ KANIT BULUNDU

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kara delikle ilgili kanıtın, iki X ışını gözlem evi ve Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini inceleyen New Hampshire Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından keşfedildiğini duyurdu.

Güneş'in 50 bin katı büyüklükteki kara deliğin izinin 2006'dan bu yana sürüldüğü, gök bilimcileri ilk harekete geçiren şeyin, 3XMM J215022.4−055108 adı verilen güçlü X ışını parlaması olduğu belirtildi.

X ışını parlamasının sadece iki senaryoyla açıklanabileceğini dile getiren çalışma ekibinin lideri Dacheng Lin, bunları Samanyolu Galaksisi dışında bir yıldızı yutan orta kütleli bir kara delik ya da Samanyolu'nda soğuyan bir nötron yıldızı olarak sıraladı.

Bu noktada X ışınının tam yerinin tespiti için devreye giren Hubble Teleskobu, parlamanın, Samanyolu Galaksisi'nde uzak bir noktadan değil farklı bir galaksinin dış kısmında yoğun yıldız kümesinden kaynaklandığına dair güçlü bir kanıt buldu.

Galaksilerin dış kısmının, orta büyüklükte kara delikler keşfedilmesi beklenen bölge olduğuna işaret edilirken, Li, Hubble'ın elde ettiği veri doğrultusunda orta büyüklükte bir kara deliğin, ışının "en muhtemel açıklaması" olduğunu belirtti.

Kendisine çok yaklaşan bir yıldızı parçalamasının yol açtığı parlamayı inceleyen gök bilimciler, kara deliğin kütlesinin Güneş'in 50 bin katı olduğunu hesap etti.

Orta büyüklükteki kara deliklerin, kara delik gelişiminde uzun süredir aranan "kayıp halka" olduğu belirtiliyor.