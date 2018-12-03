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Oryantasyon nedir

Yönlendirme ve kılavuzluk etme manasına gelen oryantasyon, işe yeni başlayan kişilerin işleyiş ve ortama ayak uydurmasına yardımcı olunan programa denir.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 17:51..
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Profesyonel iş yaşantısında çalışanların veya işe yeni başlayan kişilerin; işin gidişatı, işleyişi ve alışma sürecine verilen isimdir. Bu süreç çalışan veya işe yeni başlayan kişi, en kısa sürede kuruma aidiyet hissetmesi ve çalışma becerilerini edinmesine yardımcı olur.

ORYANTASYON SÜRECİ NASIL İŞLER

Fransızca kökeni yönlendirme manasına gelen oryantasyonda, çalışanın aktarılan bilgilere uyup uymadığı denetlenerek, sorular sorularak, hataları düzeltilerek hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi amaçlanır.

Çeşitli uyum programları ile işe ısınmayı amaçlayan bu program, işin tanımı, misyon ve vizyon değerleri ile birlikte bir takım bilgilerin özümsenmesini sağlar. Oryantasyon süreci sayesinde işe yeni başlayan kişiler sanki önceden de bu iş yerinde çalışıyormuş hissini yakalar ve bu sayede yabancılık çekmez.

VERİMİ ARTTIRIYOR

Oryantasyon özellikle çalışanın verimini önemli ölçüde arttırır, performansın en yüksek düzeyde olmasını sağlar. İşletmelerde mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimleri büyük önem taşır.

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