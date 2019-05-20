Osmangazi Köprüsü'nden 22 milyon araç geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Katıldığı etkinlikte bugüne kadar gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi veren CUmhurbaşkanı Erdoğan Osmangazi Köprüsü'ne de değindi.

"OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NÜ 22 MİLYON ARAÇ KULLANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 2013'te açılışını yaptık. O günden bugüne kadar Marmaray'dan 341 milyon 432 bin yolcu taşındı. Osmangazi Köprüsü Temmuz 2016'da trafiğe açıldı. Bugüne kadar 22 milyona yakın araç Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da açıldı ve şu ana kadar oradan da 41 milyon araç geçti. Avrasya Tüneli, 19 Aralık 2016'da açıldı. Bugüne kadar oradan da 40 milyon araç geçiş yaptı. İstanbul Havalimanı, nisan ayında iç hatlarda 6 bin 581, dış hatlarda 20 bin 281 olmak üzere 26 bin 862 uçak iniş kalkış yaptı. Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 7 bin, dış hatlarda 3 milyon 405 bin olmak üzere toplamda 4 milyon 412 bin olarak İstanbul Havalimanı'ndan gidiş geliş gerçekleşti. Atatürk Havalimanı millet parkı haline geliyor. Şu andaki mevcut binaları fuara dönüştüğü zaman hem millet parkı hem fuar olacak bir de uluslararası uçuşlarda iş adamlarının geleceği bir bölümünü şu anda ona ayırmış olacağız. Şehir içinde bir havalimanı bulunmuş olsun. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, bir üçüncüsü de burası." diye konuştu.