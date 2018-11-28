Osmanlı'ya ait tarihi eser metruk binadan çıktı

Osmanlı döneminde yapılmış bir çeşmeye ait ayna taşını metruk bir binada bulan Mehmet Duman isimli vatandaş, tarihi eseri yetkililere teslim etti.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet Duman metruk bir binada tarihi eser olduğunu fark etti. İlk önce polislere haber veren Duman daha sonra Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerince arandı. Manisa Müze Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer Turgutlu’ya gelerek çeşmeye ait ayna taşını inceleyerek eseri Mehmet Duman’dan teslim aldı.

TARİHİ ESERİN 100 YILIN ÜZERİNDE GEÇMİŞİ VAR

Ayna taşının Osmanlı’nın son dönemlerine ait ve 100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bulduğu çeşme ayna taşını yetkililere teslim eden Mehmet Duman, "Tarihi bir parça olduğu belliydi. Biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bulduğumuz çeşme ayna taşını devletimize teslim ettik" dedi.









