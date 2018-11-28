taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.253
Euro
5.9329
Altın
1214.29
Borsa
94456.99
Gram Altın
204.89

Osmanlı'ya ait tarihi eser metruk binadan çıktı

Manisa'da Osmanlı dönemine ait tarihi eser metruk binada bulundu.

İHA | 28.11.2018 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Osmanlı döneminde yapılmış bir çeşmeye ait ayna taşını metruk bir binada bulan Mehmet Duman isimli vatandaş, tarihi eseri yetkililere teslim etti.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet Duman metruk bir binada tarihi eser olduğunu fark etti. İlk önce polislere haber veren Duman daha sonra Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerince arandı. Manisa Müze Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer Turgutlu’ya gelerek çeşmeye ait ayna taşını inceleyerek eseri Mehmet Duman’dan teslim aldı.

TARİHİ ESERİN 100 YILIN ÜZERİNDE GEÇMİŞİ VAR

Ayna taşının Osmanlı’nın son dönemlerine ait ve 100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor.
Bulduğu çeşme ayna taşını yetkililere teslim eden Mehmet Duman, "Tarihi bir parça olduğu belliydi. Biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bulduğumuz çeşme ayna taşını devletimize teslim ettik" dedi.
Osmanlı'ya ait tarihi eser metruk binadan çıktı

Osmanlı'ya ait tarihi eser metruk binadan çıktı

Osmanlı'ya ait tarihi eser metruk binadan çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

685
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

96
Gebze'de viyadük çöktü

Gebze'de viyadük çöktü

169
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

115
Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

283
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

78
Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

Arap prenslerin yat partisinden yeni görüntüler

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir