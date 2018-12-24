taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3046
Euro
6.0545
Altın
1261.06
Borsa
92061.28
Gram Altın
215.243

ÖSO Münbiç'e sevk edildi

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni, YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesinde konuşlandı.

AA | 24.12.2018 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ÖSO Münbiç'e sevk edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı.

ABD askerleri Suriye'den çekilirken, Türkiye de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını yok etmek için harekete geçti.

FRANSIZ ASKERLERİ ORADA

Fransız askerleri, Münbiç'te YPG/PKK'lı teröristleri korumak için konumlanırken, ÖSO unsurları da bölgeye sevk edildi.

SINIR HATLARINA İLERLEDİLER

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

ÖSO Münbiç'e sevk edildi ViDEO

ÖSO Münbiç'e sevk edildi

MÜNBİÇ'E YAPILACAK OPERASYONDA GÖREV ALACAKLAR

YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin, Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

ÖSO Münbiç'e sevk edildi

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.

ÖSO KOMUTANINDAN SİVİLLERE UYARI

Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin, YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.

ÖSO Münbiç'e sevk edildi

ÖSO Münbiç'e sevk edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

485
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

101
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

271
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

162
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir