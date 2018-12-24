ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı.
ABD askerleri Suriye'den çekilirken, Türkiye de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını yok etmek için harekete geçti.
FRANSIZ ASKERLERİ ORADA
Fransız askerleri, Münbiç'te YPG/PKK'lı teröristleri korumak için konumlanırken, ÖSO unsurları da bölgeye sevk edildi.
SINIR HATLARINA İLERLEDİLER
ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.
ÖSO Münbiç'e sevk edildi ViDEO
MÜNBİÇ'E YAPILACAK OPERASYONDA GÖREV ALACAKLAR
YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin, Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.
AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.
ÖSO KOMUTANINDAN SİVİLLERE UYARI
Münbiç’te hayatlarını devam ettiren sivillerin, YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç’ten temizleyerek Münbiç’i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.