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ÖSO'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verecek Özgür Suriye Ordusu da destek için beklemede.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 11:08..
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ÖSO'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri yok etmek ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmak için Türkiye harekete geçti.

Dün akşam üzeri Barış Pınarı Harekatı başladı. Önce Türk jetleri ve obüsler, Tel Abyad ile Resulayn'daki terör hedeflerini vurdu.

Ardından komandolar sınırı geçerek, kara harekatına başladı.

ÖSO ARAÇLARINDAKİ PLAKA DETAYI

Türkiye'ye Suriye'deki operasyonlarda destek veren Özgür Suriye Ordusu da (ÖSO) Cerablus'ta, Barış Pınarı Harekatı için hazırlıklarını tamamladı.

ÖSO'luların araçlarında plaka detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

ÖSO'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

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