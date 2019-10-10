Sözcü yazarı Özdil, Türk askerinin Suriye'ye PKK'lı teröristler için değil Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için gittiğini yazdı.

Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verecek Özgür Suriye Ordusu da destek için beklemede.

ÖSO'nun araçları da Barış Pınarı Harekatı için hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı.

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Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi

Amerikan gazetelerinde paylaştığı Türkiye eleştirileriyle tanınan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, bu kez de Türkiye’nin Suriye’ye cihatçı grupları getirdiğini iddia etti.