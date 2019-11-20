taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7086
Euro
6.3263
Altın
1472.46
Borsa
107528.68
Gram Altın
270.379
Bitcoin
46606.04

Otizmli gencin otobüs sürücüsü olma hayali gerçekleşti

Kocaeli'de 22 yaşındaki otizm hastası Ali Topal'ın otobüs sürücüsü olma hayali gerçeğe dönüştü.

AA | 20.11.2019 - 03:34..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş personeli tarafından evinden alınan Ali, Plajyolu'ndaki otobüs garajına götürüldü.

Garajı heyecanla dolaşan ve merak ettiği konuları yetkililere soran Ali'ye sürücü kıyafeti giydirildi.

Otizm hastası Ali'nin otobüs sürücüsü olma hayali gerçekleşti

ŞOFÖRLERE TEŞEKKÜR ETTİ, DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Daha sonra Ali Topal, sürücü ağabeyleriyle buluşmak üzere dinlenme tesisine gitti. Burada otobüs şoförleriyle bir araya gelen Ali Topal, teşekkür ederek direksiyon başında fotoğraf çektirdi ve burada bir süre zaman geçirdi.

Otizmli gencin otobüs sürücüsü olma hayali gerçekleşti

Ali'nin babası Murat Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun küçüklüğünden beri otobüslere karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirterek, sürekli geçen otobüslere baktığını ve onlarla ilgili kendilerine sorular sorduğunu kaydetti.

Oğlunun hayalinin gerçek olduğunu ifade eden Topal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Otizmli gencin otobüs sürücüsü olma hayali gerçekleşti

Otizmli gencin otobüs sürücüsü olma hayali gerçekleşti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

31
Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

3
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

12
Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

43
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

5
Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

5
300 bin TL ödül ile yakalanan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile yakalanan teröristin yakalanma anları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir