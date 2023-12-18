1 milyon TL altında iki model kaldı: İşte en ucuz 10 elektrikli otomobil Yapılan son zamlardan sonra, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini sizler için listeledik. İşte güncel elektrikli araç fiyatları...

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, kasım ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.

Otomobil satışları 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.

Elektrikli araç satışları yükseliyor

Tüketicilerin bekledikleri markaların pazara girmesiyle birlikte satışlarını bu yıl hızla artıran elektrikli araçlar, kasım ayında art arda dördüncü defa otomobil pazarından yüzde 10'un üzerinde pay aldı.

Elektrikli araçların satışları kasım ayında, geçen yıla göre neredeyse 10 kat artarak 10 bin 591 adet oldu. Kasım ayında otomobil satışlarının yüzde 11,6'sı elektrikli araçlardan oluştu.

Elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay ocak-kasım döneminde ise yüzde 6,5'e yükseldi.

Ocak-kasımda yaklaşık 54 bin adet elektrikli araç satılırken bir yıl önce elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay yüzde 1,2 düzeyindeydi.

Özellikle elektrikli araçların payı düşük olsa da satışların sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz.

Biz de sizler için, aralık ayı itibarıyla ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik Ancak, 1 milyon TL altı satın alabileceğiniz yalnızca iki model var.

Dacia Spring - 950 bin TL

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor.

65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor.

0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor.

Leapmotor T03 - 995 bin TL

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 36 dakikada şarj oluyor.

Dört bir yanı sensörlerle donatılmış olan otomobil, 10 akıllı sürücü yardımı seçeneği sunuyor.

Hız sabitleme, mesafe takip, park yardımcısı gibi aktif sürüş sırasında ihtiyaç duyulabilecek özelliklerin tümü Leapmotor T03'te yer alıyor.

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 187 bin 900 TL

Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

MG 4 Electric - 1 milyon 259 bin TL

Otomobilin giriş seviyesinde yer alan Comfort versiyonda 125 kW maksimum güç sunulurken Luxury'de bu değer 150 kW olarak karşımıza çıkıyor. Azami tork değeri ise 250 Nm olarak iki versiyonda da sabit.

Comfort versiyonda 17 kWsa/100 km ve Luxury'de 16,6 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olan MG4'ün üst versiyonu 140 kW DC hızlı şarj desteği ile 28 dakikada yüzde 10-80 arası dolum sunuyor.

Renault Zoe - 1 milyon 348 bin 900 TL

Equlibre ve Evolution donanım seviyelerinde elektrik motoru 110 PS güç üretirken Iconic'te 135 PS güç sunuyor.

Tüm versiyonlarda 52 kWsa batarya paketi karşımıza çıkıyor. Söz konusu batarya ile giriş seviyesinde 395 km, daha güçlü versiyonda ise 386 km sürüş menzili var.

Fiat 500e - 1 milyon 364 bin 900 TL

Sınıfının en teknolojk otomobillerinden olan 500e, yüzde 100 elektrikli sürüş deneyimini, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleri ile bütünleştirerek zirveye taşıyor.

Fiat 500e, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla, WLTP normuna göre ortalama 320 kilometreye (km) kadar menzil, sarj süresini minimuma indirmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği sunuyor.

Togg T10X - 1 milyon 430 bin TL

Togg T10X modelinin 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor. Elektrikli otomobilin 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak belirlendi.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan otomobil, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor.

Citroen e-C4 - 1 milyon 436 bin TL

e-C4 ve e-C4 X, ortalama WLTP döngüsüne göre 400 km değerinin üzerine çıkan menzilini yeni bir elektrik motorun desteğiyle sağlıyor.

Yeni elektrikli güç-aktarma sistemlerinin motoru ve bataryası, daha verimli olacak ve önemli teknolojik gelişmelerden yararlanacak şekilde tasarlandı.

Ayrıca e-C4 ve e-C4 X, 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. Günlük kullanıma uygun e-C4 ve e-C4 X, farklı seyahat alışkanlıklarını karşılayan ve ulaşılabilir bir elektrikli ulaşım çözümü sunuyor.

Opel Mokka-e - 1 milyon 437 bin TL

Yenilenen Mokka, 54 kWsa batarya ile WLTP normuna göre 327 kilometre yerine emisyonsuz 403 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Mokka Elektrik sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda 115 kW/156 hp güç ve 260 Nm tork üreten elektromotoruyla üstün sürüş keyfi de sunuyor.

Citroen e-C4X - 1 milyon 447 bin 400 TL

Citroen e-C4 X, 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor.

50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika oluyor. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor.

Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli e-C4 X’in menzili 360 km olarak açıklandı.