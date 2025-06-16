1 milyon TL altında tek otomobil var: Temmuzda yeni zamlar yolda

Haber Merkezi

Otomobil sahibi olmak isteyen ancak artan fiyatlar nedeniyle zorlanan vatandaşlar için Haziran ayı kritik bir öneme sahip.

Özellikle Kurban Bayramı sonrası hızlanan satışlar ve döviz kurundaki yükselişin, temmuz ayında otomobil fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıması bekleniyor. Bu nedenle, sıfır otomobil almayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması tavsiye ediliyor.

Türkiye'de en ucuz sıfır otomobil arayışında olanlar için ise mevcut listeler, hala 1 milyon TL psikolojik sınırının altında bir seçenek olduğunu gösteriyor. Ancak bu fırsatın çok uzun sürmeyeceği öngörülüyor.

FİYAT ARTIŞLARI KAPIDA

Otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen euro kuru, son dönemde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Haziran ayı başında 44.63 lira seviyelerindeki kur, 15 gün gibi kısa bir sürede yüzde 2 civarında artarak 45.50 lira seviyelerine ulaştı.

Bu kur artışının, markaların artan maliyetleri ve bayram sonrası oluşacak talep yoğunluğu ile birleşerek temmuz ayında otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması kaçınılmaz görünüyor.

Birçok otomobil markasının, haziran ayına ilişkin fiyat listelerini temmuz ayında değiştirmeye ve yeni zamları uygulamaya hazırlandığı belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLİ: FIAT EGEA

Haziran 2025 listelerine göre, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil Fiat'ın popüler modeli Egea oldu.

Sedan kasasındaki 1.4 Fire 95 beygir gücündeki Easy donanımlı ve benzinli bu model, 999 bin 990 TL'lik kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bu fiyat, psikolojik sınır olan 1 milyon liranın altında kalan nadir seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

PİYASADAKİ DİĞER POPÜLER MODELLERİN FİYATLARI

Pazarda diğer popüler modellere bakıldığında, Hyundai i10 1 milyon 94 bin TL, KIA Picanto 1 milyon 210 bin TL, Opel Corsa ise 1 milyon 256 bin TL gibi başlangıç fiyatlarına sahip.

Dacia Sandero Stepway 1 milyon 356 bin TL'den, Renault Clio'nun otomatik vitesli versiyonu ise 1 milyon 467 bin TL'den alıcı buluyor.

Elektrikli otomobil tarafında ise Citroen'in yeni e-C3 modeli 1 milyon 99 bin 900 TL'lik fiyatıyla dikkat çekerken, BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL, yerli otomobil Togg T10X ise standart menzilli versiyonuyla 1 milyon 440 bin TL'den satılıyor.

Lüks segmentte ise Audi A3 2 milyon 628 bin TL, BMW 1 Serisi ise 2 milyon 974 bin TL gibi fiyatlara sahip.

ZAM ÖNCESİ SON GÜNLER

Otomobil markalarının büyük çoğunluğunun, artan maliyetleri yansıtmak amacıyla temmuz ayı başında fiyat listelerini güncelleyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle sıfır otomobil almayı düşünen tüketiciler için mevcut fiyatlar son bir fırsat niteliği taşıyor.

Uzmanlar, zamlardan etkilenmemek için otomobil alımını ertelememeyi ve bu son günleri iyi değerlendirmeyi tavsiye ediyor.