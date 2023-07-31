1993'te üretilmişti! Opel Corsa B, 30. yaşını kutluyor Opel'in 1993'ten 2000'e kadar üretilen ikinci nesil Corsa modeli, 2023 itibarıyla 30'uncu yaşını kutluyor. İşte Opel Corsa B modelinin tarihi.

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Opel'in uzun soluklu başarı hikayelerinden biri olan Corsa, 1993'te yollarla buluşan ikinci nesil ile B segmentinde başlı başına bir dönemin kapanıp, yeni bir anlayışın başlamasını sağlamıştı.

Opel'in 1993'ten 2000'e kadar üretilen ikinci nesil Corsa modeli, 2023 itibarıyla 30'uncu yaşını kutluyor.

14.5 milyondan fazla üretildi

1982'deki lansmanından bu yana 14,5 milyonun üzerinde üretilen Corsa, 2021'de İngiltere'nin en çok satılan otomobili ve son iki yılda Almanya'nın en popüler küçük otomobili olmayı başardı.

Her zamankinden daha modern, daha dijital ve daha fazla çeşitlilik ile yeni Opel Corsa, 2023'ün son çeyreği itibarıyla Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Opel Corsa, 'Corsa Elektrik' adı altında ilk kez iki farklı batarya seçeneğiyle elektrikli olarak satışa çıkıyor.

Ayrıca, Corsa'nın 2019'da küçük otomobil segmentinde sunduğu uyarlanabilir Intelli-Lux LED Matrix farlar da optimize edildi.

Opel Corsa'yı böylesine büyük bir başarıya götüren belki de en önemli unsur, daha üst sınıflarda görmeye alışkın olunan yeniliklerin, kompakt segment alıcılarına uygun fiyata sunulabiliyor olması gösteriliyor.

Opel Corsa B, özellikle zengin ürün çeşitliliği ile öne çıktı. Eco'dan Swing'e, Joy'dan Sport'a ve GSi'a kadar 5 farklı donanım seviyesine sahipti.

Uyumlu kumaş desenleri ve renkler sayesinde her zevke uygun bir seçenek sunuyordu. Ayrıca Opel, bazı pazarlar için, 3 ve 5 kapılı hatchback modellerin yanına bir station wagon, 4 kapılı bir sedan ve bir pikap olmak üzere farklı versiyonları da üretti.

Ailenin sportif üyesi Corsa GSi 16V, 1993 yılında yollara çıktı. Dönemin en hızlı Corsa'sı, gövde renkli yan marşpiyeler ve tamponların yanı sıra ön ve arka spoylerlere de sahipti. Standart donanımda ayrıca elektronik kontrollü ABS, devir göstergesi ve geniş lastikler de vardı.

Corsa GSi, 0-100 kilometre hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum 195 kilometre hıza ulaşabiliyordu.

Sportif bir şasi ve gazlı amortisörler, performansı yola aktarmaya yardımcı oluyordu. Spor koltuklar ve deri direksiyon, kokpitte doğru atmosferin ortaya çıkmasını sağlıyordu.

Emisyon standartlarını çoktan karşılıyordu

Verilen bilgiye göre, özellikle 1,2 litrelik (33 kW/45 HP) ekonomik motoruyla Corsa, 1993'te yollara çıktığında, üç yıl sonra yürürlüğe girecek emisyon standartlarını çok önceden karşılayabiliyordu.

ADAC (Genel Alman Otomobil Kulübü) ve ÖAMTC (Avusturya Otomobil, Motosiklet ve Turing Kulübü)'ye göre ortalama 4,66 litre/100 kilometre yakıt tüketimiyle Corsa Eco, ağırlık ve performans açısından 'Avrupa’nın En Ekonomik Otomobili' oldu.

Ayrıca 1990'ların başında sadece 72 desibellik geçiş sesiyle Avrupa'nın en sessiz otomobillerinden de biriydi.