2018 yılına ait taşıt-kilometre istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2018'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları, 306 milyar 926 milyon kilometre yol katedildi.

Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı bir hayli fazla ve bu araçların katettiği yol da haliyle uzun.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini paylaştı.

307 MİLYAR KİLOMETREYE YAKIN YOL KATEDİLDİ

Türkiye'de 2018'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca katedilen yol, 306 milyar 926 milyon kilometre oldu.

Toplam kilometrenin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,6'sı kamyonetler, yüzde 11,8'i kamyonlar, yüzde 4,3'ü minibüsler, yüzde 4,1'i motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.





TOPLAM TAŞIT SAYISINDA ARTIŞ VAR

Türkiye'de 2018 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.9 arttı.

Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 3, minibüslerde yüzde 1,9, kamyonetlerde yüzde 3,1, kamyonlarda yüzde 0,8 ve motosikletlerde yüzde 3,5 artarken, otobüslerde yüzde 1,5 azaldı.

EN FAZLA YOL KATEDEN OTOBÜSLER OLDU

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde, 2018'de otobüslerin 48 bin 826, kamyonların 42 bin 791, minibüslerin 27 bin 77, kamyonetlerin 16 bin 871, otomobillerin 13 bin 776 ve motosikletlerin 3 bin 960 kilometre yol katettiği hesaplandı.

Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 47,8'si dizel, yüzde 33,4'ü LPG ve yüzde 18,8'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.