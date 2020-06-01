2020 Jeep Wrangler Rubicon Türkiye'de satışta

Jeep, Wrangler Rubicon'un yeni neslini Türkiye'de satışa sundu. 270 HP'lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzımanı ile dikkat çeken yeni modelin özelliklerine göz atıyoruz.

Jeep Wrangler Rubicon 2020 vmodeli ülkemizdeki Jeep severler ile buluştu.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler’ın 2020 modeli, ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motor, 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa çıktı.

2020 Wrangler Rubicon Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren 5 adet sipariş aldı.

2020 Wrangler Rubicon, opsiyonel 32" lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor.

2020 Wrangler Rubicon’da ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi ayrıcalıklı özellikler bulunuyor.

FİYAT

Jeep Wrangler Rubicon, 1 milyon 75 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.



