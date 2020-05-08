2020 Lamborghini Huracan tanıtıldı: İşte özellikleri

2020 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder modeli, resmi olarak duyuruldu. Otomobilin özelliklerine ve satış fiyatına yakından bakıyoruz.

İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini, 2020 Huracan Evo RWD Spyder'ı tanıttı.

Tıpkı kardeşi Evo RWD Coupe gibi 5.2 litrelik V10 motordan gücünü alan Evo RWD Spyder, dört çeker sisteminin gidişiyle birlikte azami gücünü 640 bg'den 610 bg'ye kadar düşürdü. Aracın maksimum torku ise 600 Nm'den 560 Nm'ye indirildi.

Yedi ileri çift kavramalı şanzımana sahip Evo RWD Spyder'ın, 0-100 km/h ivmelenmesi ve maksimum hızı ise coupe kardeşinden biraz daha zayıf: 3.5 saniye ve 324 km/h.

RENK SEÇENEKLERİ OLDUKÇA FAZLA

Huracan Evo RWD Spyder'ın gövde ve tavan renkleri konusunda, kullanıcılara bolca seçenek sunulacak. Jantlarda ise standart olarak 19 inç ölçü sunuluyor, ancak isteyenler jant çapını 20 inçe kadar çıkarabiliyor.

Standart olarak Pirelli P Zero lastiklerle gelen yeni Lamborghini modeline, karbon seramik frenler de eklenebiliyor.

FİYAT

İtalya'da fiyatı 214 bin 522 euro olarak açıklanan Huracan Evo RWD Spyder'ın siparişleri, şu an itibarıyla başlamış durumda. Şirket, ilk teslimatları ise yaz aylarında gerçekleştirecek.