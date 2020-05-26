2020 model Jeep Compass Türkiye'de satışa çıktı

2020 Jeep Compass ülkemiz pazarında satışa sunuldu. Gelin otomobilin özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla ülkemizdeki otomobil severlerle buluştu.

Mayıs ayına özel bir kampanyayla satışa çıkan otomobiller, standart 4x4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor.

2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi seçeneği yer alıyor. Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model Compass, lüks kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.

Jeep Compass’ın Limited versiyonlarında 8,4 inç’lik Car Play & Android özellikli dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor.

Compass modellerinde ayrıca; UConnect Multimedya Sistemi, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi bir çok özellik bulunuyor.

Bununla birlikte; buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler de yer alıyor.

ÜLKEMİZE SINIRLI SAYIDA GELDİ

Otomobiller hakkında açıklamalarda bulunan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “Pazardaki talep ve koronavirüs salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri etkiledi.

Söz konusu dönemde Jeep markası olarak; Compass’ın yeni model yılı versiyonunu otomobil severlere ulaştımak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, mayıs ayı itibariyla 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık.

Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.





FİYAT

2020 model Jeep Compass, 369 bin 900 TL seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Ayrıca mayıs ayına özel, Jeep Compass modellerinde 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuluyor.