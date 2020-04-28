2021 Volkswagen Golf R test pistinde görüntülendi

Volkswagen'in yeni otomobili Golf R, Nürburgring’de test edilirken kayda alındı.

Yaklaşık 1 hafta önce tamamen kamuflajsız şekilde Almanya'daki Nürburgring pistinde test edilirken fotoğraflanan 2021 Volkswagen Golf R'nin, test sırasında çekilen videoları yayınlandı.

Neredeyse tüm açılardan görebileceğiniz otomobilde en dikkat çeken nokta ise neredeyse tamamen sessiz çalışıyor olması. Videoda da duyabileceğiniz gibi, lastik veya çevre sesleri bile aracın egzozuna kıyasla daha fazla gürültü çıkarıyor

VOLKSWAGEN GOLF R ÖZELLİKLERİ

GTI, S3 Sportback ve GTI TCR ile aynı güç ünitesini paylaşacak olan yeni Golf R, 329 beygir güç (245 kW) güç üretebilen 2,0 litrelik dört silindirli bir motorla birlikte sevenleriyle buluşacak.

Manuel şanzımanla gelmeyeceği söylenen Golf R’nin aktarma sistemiyse 4Motion dört çeker sistemi ve 7 ileri DSG olacak.

Daha önce yeni Golf R modelinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını açıklayan Volkswagen, koronavirüs nedeniyle tanıtım tarihini erteleyebilir.



