2023 Mitsubishi L200, yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı Mitsubishi'nin efsane pick-up modeli L200, altıncı nesline güncellendi ve bazı yeniliklerle karşımıza çıktı.

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Son yıllarda ülkemizde sadece Space Star modeli ile boy gösteren Mitsubishi, Türk kullanıcıların gözdesi olan L200 modelin altıncı nesline güncelledi.

26 Temmuz'da Tayland'da düzenlenen bir etkinlik ile yeni jenerasyonuna kavuşan L200, yeni motor seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Yeni Mitsubishi L200 neler sunuyor

Donanım seviyesine göre L200, Super Select 4WD-II ve Easy Select 4WD sistemleri ile müşterilerle buluşacak.

Mitsubishi şimdilik modelin sadece yeni dizel seçeneklerini açıkladı. L200 artık 2.4 litrelik dizel motorun üç farklı güç çıkışına sahip haliyle alınabilecek.

Giriş seviyesinde 150 bg güç ve 330 Nm tork üreten motor, bir üst basamakta 184 bg güç ve 430 Nm tork çıkışı sağlıyor.

En güçlü versiyon ise 204 bg güç ve 470 Nm tork üretebilecek. Motor seviyesine göre model 6 ileri otomatik ya da 6 ileri vitesli shift-by-wire manuel şanzıman ile alınabiliyor.

Mitsubishi, L200'ün satışlarını Tayland'da açmış durumda. 2023 yılı bitmeden modelin Okyanusya ve Asya'da da satışa sunulması bekleniyor. Ancak otomobilin Avrupa'daki satış fiyatı henüz netleşmiş değil.