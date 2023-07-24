2023'te satın alabileceğiniz en iyi 10 lüks SUV 2023 yılında satın alabileceğiniz dünya genelindeki en iyi 10 lüks modelini sizler için derledik.

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Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Sizler için hazırladığımız listede, ülkemizde veya dünyada satışa sunulan en iyi 10 lüks modeline yer verdik.

1. Range Rover Sports

Pek çok marka, pazarın giderek kalabalıklaşan SUV köşesine güç katmaya çalıştı, ancak henüz hiçbiri lüks SUV'lerin kralı olan Range Rover'ı devirmeyi başaramadı.

Şimdi üçüncü neslinde olan Range Rover Sport; malzeme zenginliği, zorlu arazi kabiliyeti ve konfor gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Otomobilin ülkemizdeki fiyat listesi 11 milyon 322 bin TL'den başlıyor.

2. Audi Q8 e-Tron Quattro

Beş yıl kadar önce, tamamen elektrikli bir SUV modeli listemizde yer alamazdı. Ancak bugün elektrikli motorların doğasında var olan nitelikler, piyasadaki en iyi lüks SUV modellerine hayat veriyor ve Audi E-tron Quattro'nun bunlardan biri olduğuna hiç şüphe yok.

2018'de piyasaya sürülen e-tron, 2022'nin sonunda yenilendi ve pil kapasitesi giriş seviyesi 50 modelinde 89kWh'ye ve daha sportif SQ8 varyantları için 106kWh'ye yükseltildi.

Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı 4 milyon 652 bin TL'den başlıyor.

3. Land Rover Discovery

Land Rover'ın lüks SUV segmentindeki modeli Discovery, sınıfında çok az modelin geçebileceği arazi kabiliyetine sahip.

Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı 5 milyon 863 bin TL seviyesinden başlıyor.

4. Porsche Cayenne

Porsche Cayenne, 2018'de üçüncü nesline geçiş yaptı. Cayenne, şu anki haliyle, spor otomobil izlenimlerini küçük kardeşi Macan'a bırakmakla yetinen ve bunun yerine atalarının sahip olduğundan daha fazla yüksek kalite sunan bir SUV otomobil.

Porsche Cayenne, temmuz ayı itibarıyla ülkemizde 7 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5. BMW X5

BMW X5'in tam boyutlu dördüncü nesli, orta yaşta bir yenilemeye tabi tutuldu, ancak eski arabanın yetenekleri o kadar fazlaydı ki, böyle bir yenilemeye ihtiyaç duyulup duyulmadığı tartışılabilir.

BMW X5, ön ve arka kısımda gözden geçirilmiş görünümler, iç mekanda daha fazla teknoloji ve tabii ki daha yüksek performansı gelişmiş verimlilikle birleştiren yenilenen motorla karşımıza çıktı.

Otomobilin yurt dışı fiyatı ise 61 bin dolar seviyesinden başlayıp, 85 bin dolara kadar çıkabiliyor.

6. Audi Q7

Audi Q7; Muazzam iç hacmi, yüksek kaliteli malzemeleri ve mekanik izolasyonu ile modern, üst sınıf bir aile arabasında olmasını istediğiniz her şeyin vücut bulmuş hali olabilir.

Audi Q7, 6 milyon 576 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de boy gösteriyor.

7. Mercedes-Benz GLE

Eski GLE'ye göre önemli ölçüde büyüyen yeni model, aynı zamanda daha karma metal gövde yapısına sahip. İkinci ve üçüncü sıradaki yolcular için selefinden çok daha fazla alan sunan model, 325 beygire kadar güç sunan dört ve altı silindirli turbo dizel motorlardan güç alıyor.

Otomobilin yurt dışındaki satış fiyatı ise 57 bin 700 dolar.

8. Volvo XC90

Volvo, 2019'da D5 dizel motorunu yeni bir hafif hibrit B5 seçeneğiyle değiştirdiğinde XC90'ın motor yelpazesinde kayda değer iyileştirmeler yaptı.

Volvo yükselişte olan bir şirket ve mevcut XC90, markanın üst pazara geçiş konusunda ne kadar ciddi olduğunu ikna edici bir şekilde kanıtlayan ilk ürün oldu.

XC90, lansmanından yaklaşık on yıl sonra bile hala müşteriler tarafından tercih ediliyor.

Otomobil, ülkemizde 5 milyon 209 bin TL'den başlıyor.

9. Range Rover Velar

Range Rover Velar, doğrudan aynı adlı konsept otomobilden alınan görünümü, hem malzeme hem de teknoloji açısından zenginliğiyle diğer modellerin önünde yer alıyor.

Range Rover Velar modelinin ülkemizdeki fiyatı 5 milyon 628 bin TL.

10. Genesis GV80

Fiyatının çok altında bir Bentley Bentayga istiyorsanız, o zaman Genesis GV80 olabildiğince size yakın.

Cesur, blöflü görünümünden, zengin lüks iç mekanına ve benzer şekilde kanatlı rozetine kadar, maliyetinin çok altında bir kopya olmakta iyi bir iş çıkarıyor.

Otomobilin ülkemizdeki fiyatı 7 milyon 488 bin TL'den başlıyor.