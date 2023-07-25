2023'te satın alabileceğiniz en iyi 10 pick-up Kargo alanı, çok yönlülük ve çok sayıda lüks özelliği ile günümüzün pick-up modelleri oldukça ilgi görüyor. Biz de sizler için, satın alabileceğiniz en iyi 10 pick-up modelini listeledik.

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Avrupa pick-up pazarının yakın tarihi, alışılmadık derecede destansı bir patlama ve aynı şekilde düşüşlere sahne oldu.

Kısa bir süre önce, bu araçlar o kadar ilgi görüyordu ki neredeyse tüm popüler otomobil üreticileri kendi pick-up modellerini piyasaya sürdü.

Birçok marka, Kuzey Amerika gibi Avrupa'nın da yaşam tarzı değişikliğini tamamen kucaklayıp kucaklayamayacağını merak etti.

Renault, Fiat ve hatta Mercedes-Benz gibi markaların hem hızlı genişleme hem de daralma yaşayan segmentte varlık göstermeye çalışmalarından sonra, geriye sadece belirli markaların pick-up modelleri kaldı.

Biz de sizler için, satın alabileceğiniz en iyi 10 pick-up modelini listeledik.

1. Ford Ranger

Ranger'ın motor yelpazesi genişletildi ve artık normal model aralığında 168bhp, 202bhp ve 237bhp V6 turbo dizel motorların yanı sıra, Ranger Raptor'da 207bhp dizel ve yeni 288bhp turbo V6 benzinli motor yer alıyor.

Ford Ranger'ın ülkemizdeki fiyatı 2 milyon 146 bin TL seviyesinden başlıyor.

2. Toyota Hilux

Hilux, 1960'ların sonlarından beri Toyota'nın ticari araç yelpazesinin bir parçası olmuştur ve o zamandan beri o kadar çok yönlülük, güvenilirlik ve sağlamlıkla ün kazanmıştır.

Aynı zamanda Hilux, son yıllarda Ford Ranger'ın Avrupa pazarındaki satış hakimiyetine gerçekten meydan okuyan tek araç.

Toyota Hilux, ülkemizde 1 milyon 320 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3. Volkswagen Amarok

Kısa ömürlü "yaşam tarzı pick-up" çılgınlığını başlatan herhangi bir araba varsa, o da orijinal Volkswagen Amarok'tu.

Tabii ki, diğer üreticiler daha önce cömertçe donatılmış ve lüks bir şekilde tamamlanmış çift kabinli modeller sunmuştu, ancak hiçbiri Amarok'un çekiciliğine sahip değildi.

Volkswagen Amarok'un giriş seviyesi, Türkiye'de 1 milyon 925 bin TL'den satılıyor.

4. Ford F-150 Lightning

Ford, büyük Amerikan kamyon üreticilerinden ilki. Şirket, tam boyutlu bir kamyonetin tamamen elektrikli bir versiyonunu olan F-150 Lightning modelini satışa çıkarmıştı.

F-150 Lightning birkaç yıldır Kuzey Amerika'da satışta ve Ford bunun için ihracat pazarları aramaya başlıyor.

Henüz Birleşik Krallık için onaylanmayan elektrikli pick-up, Norveç'e ithal ediliyor ve diğer Avrupa pazarlarının da değerlendirildiği söyleniyor.

Aracın yurt dışındaki satış fiyatı 50 bin dolar olarak açıklanmıştı.

5. Isuzu D-Max

Isuzu'nun kamyonet yapımında oldukça iyi olduğunu biliyoruz. Mercedes X-Class ve Mitsubishi L200 gibi rakiplerin artık düşüşte olmasıyla, Isuzu'nun yeniden pazar payını artırması bekleniyor.

D-Max'in geliştirilmiş iç mekanı, beş yıldızlı Euro NCAP güvenlik derecesi ve kabul edilebilir yol tutuşu, müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Pick-up modelinin ülkemizdeki satış fiyatı 1 milyon 819 bin TL'den başlıyor.

6. Elektrikli GMC Hummer

1000 bg'lik üç motorlu bir aktarma organına sahip olan yeni nesil Hummer, elektrikli pick-up modellerinin zirvesinde yer alıyor.

General Motors'un yeni Ultium elektrikli otomobil mimarisi üzerine inşa edilen Hummer, 105 bin dolardan satışa sunuluyor.

7. Elektrikli Maxus T90

Maxus T90, İngiltere'nin ilk elektrikli pick-up modeli olma özelliğine sahip. Asya otomobil endüstrisi devi SAIC'in sahibi olduğu bir marka tarafından Çin'in Wuxi şehrinde üretilen T90, vergiler hariç 50 bin eurodan satılıyor.

8. Hennessey Mammoth 1000 TRX

İthal, dev boyutlu, soldan direksiyonlu ve Amerikan pazarından bir pick-up'ı kullanmanın tüm rahatsızlıklarına katlanacaksanız, Hennessey Mammoth 1000 TRX tam size göre.

John Hennessey tarafından geniş çapta modifiye edilen bir Dodge Ram olan Mammoth TRX 1000, şimdilik İngiltere pazarında boy gösteriyor. Aracın fiyatı ise 175 bin dolar.

9. Ssangyong Musso

Uygun fiyatlı bir pick-up modeli arıyorsanız, Güney Kore'de 'gergedan' anlamına gelen Musso iyi bir tercih olabilir. Aracın Avrupa'da satış fiyatı 30 bin eurodan başlıyor.

10. Tesla Cybertruck

Listemizin 10. sırasında sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck var. Tesla Cybertruck, 2023'ün sonlarında piyasaya sürülecek ve en üst düzey donanımında üç adede kadar elektrik motora sahip olacak.

Tesla Cybertruck modelinin satış fiyatı 60 bin dolardan başlıyor.