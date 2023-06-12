2024 Lexus GX tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Yeni Lexus GX, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde arazi odaklı Overtrail versiyonuyla satışa sunulacak.

2010 yılından bu yana yollarda olan ikinci nesil Lexus için yenilenme zamanı geldi. Kısa süre önce tanıtılan yeni nesil 2024 Lexus GX, daha sert dış tasarım çizgileriyle dikkat çekiyor.

Yeni Lexus GX, ilk etapta 349 beygirlik twin turbo 3.4 litre V6 motora sahip GX 550 versiyonuyla satılacak.

650 Nm maksimum tork üreten motor, 10 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Mevcut modeldeki V8 ile kıyaslandığında fazladan 48 hp güç ve 46 Nm tork sunan motor, yeni GX'e 3 bin 629 kg çekme kapasitesi kazandırıyor.

Yeni model; Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail ve Overtrail+ isimli donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşacak.

Yeni Lexus GX'in iç mekânında 6 kişilik (ikinci sırada kaptan koltuklar) ve 7 kişilik oturma düzeni tercih edilebiliyor.

Konsolda yeni 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç multimedya ekranı görev yapıyor.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni Lexus GX için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.