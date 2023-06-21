2024 Mercedes E-Serisi Estate tanıtıldı 2024 Mercedes E-Serisi Estate, sonbaharda Avrupa'da satışa çıkacak. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

Her ne kadar dünya genelinde artık SUV modelleri popüler olsa da Avrupa'da station wagon gövde tipi hala iyi bir alternatif olmaya devam ediyor.

2024 Mercedes E-Serisi Estate de nunun en güzel örneklerinden biri. 2024 Mercedes E-Serisi Estate, sonbaharda Avrupa'da satışa çıkacak.

Mercedes'in ürün gamındaki en büyük station wagon olan E-Serisi Estate, selefinden bile büyük olan gövdesiyle geniş aileler için daha pratik bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Teknik detaylar

Tasarım olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni E-Serisi Sedan'ın izinden giden 2024 Mercedes E-Serisi Estate, Avrupa'da ilk etapta E200 ve E220d versiyonlarıyla satılacak. Ardından E300e isimli şarj edilebilir hibrit versiyon da yollara çıkacak..

Benzinli modelde 204 hp güç ve 320 Nm tork üreten 2.0 litre turbo motor bulunuyor. Hafif hibrit desteği de bulunan model 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlarken 231 km/s son hıza sahip.

E300e versiyonda 2.0 litre turbo benzinli ve bir elektrik motoru kombinasyonuyla 312 hp güç sunuluyor. Benzinli motor tek başına 204 hp güç ve 320 Nm tork üretirken elektrik motoru da 129 hp güç ve 440 Nm tork desteği sağlıyor.

Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan modelin son hızı 227 km/s ile sınırlandırılıyor.

25.4 kWsa kapasiteli batarya, WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.