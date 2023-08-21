2024 model Mercedes AMG GT tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri Uzun zamandır beklediğimiz yeni Mercedes-AMG GT nihayet örtülerini kaldırdı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruzş

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in hafızalara kazınan modeli AMG GT, uzun süredir ikinci nesline kavuşmayı bekliyordu.

Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen şirketi 2024 model yeni AMG GT modelini görücüye çıkardı.

Önceki nesilden farklı görünen AMG GT, önde geniş bir ızgara ve oldukça agresif bir görünüme sahip.

Otomobilin satışa çıkacak seçenekleri arasında dış görünüşü değiştirebileceğiniz 5 adet tasarım paketi ve 11 adet de renk seçeneği bulunacak.

Teknik detaylar

AMG’nin SPEEDSHIFT MCT 9G şanzımanıyla gelen GT modeli, bunun avantajlarını da sonuna kadar kullanacak.

AMG GT 63 modelinin sahip olduğu 4.0 litre çift turbolu V8 motor, 577 beygir güç ve 800 nm tork üretiyor.

AMG GT 55 modelinin sahip olduğu 4.0 litre çift turbolu V8 motor ise 469 beygir güç ve 700 nm tork değeri sunuyor

Artık 2+2 koltuk dizilimine sahip olan AMG GT, arkada hem opsiyonel olan hem de katlanabilen koltuklara sahip.

Elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklarda ise bütünleşik olarak baş desteği yer alıyor.

11.9 inçlik dokunmatik bir ekran ortada yer alırken sürücünün önünde ise 12.3 inç boyutunda kişiselleştirilebilir bir ekran bulunuyor. Direksiyonda sürüş modlarını ve diğer seçenekleri kontrol etmeyi sağlayan butonlar da var.

Yeni AMG GT, 2024'ün ilk yarısında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Ancak otomobilin satış fiyatı ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok.