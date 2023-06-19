2024 Renault Rafale tanıtıldı: İşte özellikleri Austral temelli bir model olan Renault Rafale görücüye çıktı. Otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

İlk olarak Austral'i ve ardından onu temel alan 7 kişilik SUV modeli Espace modelini tanıtan Renault, ürün gamına yeni bir model daha ekledi..

Austral temelli bir model olan Renault Rafale'nin üzerindeki örtü kalktı. Keskin çizgilere sahip coupe-SUV gövde tipiyle piyasaya sürülecek olan yeni Renault Rafale, CMF-CD platformu üzerine inşa edilecek.

Renault Rafale neler sunuyor

Otomobilin iç mekanında 12 inç dijital gösterge paneli ve 12 inçlik dikey multimedya ekranından oluşan L temalı yerleşim dikkat çekiyor.

Müşteriler dilerse opsiyon olarak sunulan 9.3 inç head-up display donanımını da satın alabilecek.

2024 Renault Rafale, üç silindirli turbo benzinli motor ile iki elektrik motorundan oluşan bir hibrit sistemden güç alıyor.

1.2 litre benzinli motor tek başına 130 hp güç ve 205 Nm tork üretiyor. Ana elektrik motoru ise 70 hp güç ve 205 Nm tork üretebiliyor.

Marş jeneratörü olarak kullanılan ikinci elektrik motoru ise 34 hp güç ve 50 Nm tork üretiyor. Böylece sistem toplamda 200 hp güç üretiyor.

İlerleyen süreçte Rafale'de bu denkleme arka aksa entegre edilen bir elektrik motorunun da dahil olduğu 300 beygirlik şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi de eklenecek.