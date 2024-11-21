2025 Kia EV6 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, elektrikli modeli EV6'nın makyajlı versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken 2025 Kia EV6, milyon 920 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

TEK DONANIM SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Kia, 2025 EV6'yı Türkiye'de Elegance Standard Range donanım paketiyle satışa sunuyor.

Araçta 125 kW (168 beygir) güç üreten bir elektrik motoru ve 63 kWh kapasiteli batarya bulunuyor.

Bu kombinasyon, EV6'nın 0'dan 100 km/s hıza 8,7 saniyede ulaşmasını ve 186 km/s maksimum hız yapmasını sağlıyor.

2025 EV6'NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Kia EV6, şık tasarımı, geniş iç mekanı ve ileri teknolojileriyle öne çıkıyor. Makyajlı modelde daha da keskinleştirilen ön ve arka tasarım, LED farlar ve stop lambalarıyla tamamlanıyor.

İç mekanda ise minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Geniş dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve ergonomik koltuklar, konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

İLERİ TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

2025 Kia EV6, sürüş destek sistemleri ve güvenlik özellikleriyle de donatıldı. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler, güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.