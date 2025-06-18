2026 model Audi Q3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman premium otomobil üreticisi Audi, uzun zamandır yenilenmesi beklenen popüler crossover modeli Q3'ün yeni neslini tanıttı.

İç ve dış tasarımında yapılan köklü değişiklikler ve yeni motor seçenekleriyle araç, segmentindeki rekabeti artırmaya hazırlanıyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE MODERN KOKPİT

Yeni Audi Q3, markanın güncel tasarım dilini yansıtan keskin hatlara sahip. Ön kısımda, 25.600 mikro LED içeren Matris LED aydınlatmalar ve ızgaranın içine gizlenmiş ana farlar dikkat çekiyor. Arkada ise yine LED teknolojisine sahip bir ışık barı bulunuyor.

İç mekanda ise sürücü odaklı ve teknolojik bir kokpit bizleri karşılıyor. 11.9 inçlik dijital gösterge ekranı ve 12.8 inçlik bilgi-eğlence ekranı modern bir hava katarken, vites seçicisinin direksiyon arkasına taşınması orta konsolda daha ferah bir alan sağlamış durumda.

ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ: HİBRİT, BENZİNLİ VE DİZEL

Yeni Audi Q3, zengin motor çeşitliliğiyle her ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyor. Giriş seviyesinde 148 beygir gücünde 1.5 litrelik hibrit destekli turbo benzinli motor yer alıyor.

Daha fazla performans isteyenler için ise 261 beygir gücündeki 2.0 litrelik benzinli motor Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak.

Ayrıca, 148 beygir gücünde 2.0 TDI dizel motor ve 268 beygir gücünde bir plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) seçeneği de ürün gamında yer alacak.

Yeni nesil Q3, eylül ayından itibaren Almanya'da 44 bin 600 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve yıl sonuna doğru Türkiye pazarına giriş yapacak.