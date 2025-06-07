2026 Volvo modelleri Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar

Haber Merkezi

Türkiye'de sevilen premium otomobil markalarından Volvo, haziran ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Marka, an itibarıyla 2026 fabrika model yılına sahip olan otomobillerini Türkiye'ye getirmiş durumda.

2026 MODEL VOLVO'LARIN BAŞLANGIÇ FİYATLARI

Volvo'nun yayınladığı yeni Volvo fiyat listesine göre, 2026 model yılına sahip araçların başlangıç fiyatları şu şekilde:

EC40: 3 milyon 228 bin 513 TL

EX40: 3 milyon 158 bin 289 TL

V60: 4 milyon 071 bin 250 TL

Yeni XC90: 8 milyon 706 bin 130 TL

ELEKTRİKLİ MODELLER ÖN PLANDA

Yeni listede, Volvo'nun elektrikli modelleri EC40 ve EX40 dikkat çekiyor. Her ikisi de "Single Motor Extended Range Ultra" donanım paketi ve 150kW (204hp) gücündeki elektrikli motorla sunuluyor.

Volvo fiyat listesinde hibrit modeller de önemli bir yer tutuyor. V60 modeli, B4 FWD Plus Dark donanımı ve 2.0 litrelik 197 beygir gücündeki benzinli hibrit motoruyla satışta.

Markanın amiral gemisi SUV'u Yeni XC90 ise zengin donanım ve motor seçenekleriyle geliyor.