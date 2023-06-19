500 bin TL altı araç kalmadı! Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Haziran 2023 itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

ensonhaber.com

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.

2023 yılına gireli aylar oldu, ancak bayilerde sıfır araç bulmak hala oldukça zor. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ikinci el araçlara ilgi gösteriyor.

Araçlara kur zammı

Haziran ayının ilk günlerinde güncellenen otomobil fiyatları, kurda yaşanan hareketlilik sonrası ikinci güncellemeyle karşı karşıya. Bazı markalar ise ithal modellerinde 15 günde 3. fiyat artışını yaptı.

500 bin TL altı araç kalmadı

Şu anda güncel fiyat listelerine göre 500 bin TL altında sıfır otomobil kalmadı. 600 bin TL altında ise yalnızca bir otomobil bulunuyor.

En ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Fiat Egea Sedan - 555 bin 900 TL

Fiat Egea Hatchback - 625 bin 900 TL

Fiat Egea Cross - 640 bin 900 TL

Fiat Panda - 635 bin 900 TL

Citroen C3 - 646 bin 600 TL

Hyundai i20 - 657 bin TL

Kia Picanto - 662 bin TL

Renault Taliant - 683 bin 900 TL

Renault Clio - 691 bin TL

Opel Corsa - 696 bin 900 TL