500 bin TL altı sadece iki model kaldı! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobiller Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Nisan 2023 itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

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2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışları durma noktasına getirdi.

2023 yılına gireli aylar oldu, ancak bayilerde sıfır araç bulmak hala oldukça zor. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ikinci el araçlara ilgi gösteriyor.

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2023 zamlarla geldi

2023 yılına girmemizle birlikte, markalar listelerini güncellemeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 50 bin TL'yi geçen artışlar da yaşandı. Söz konusu artışlar, nisan ayında da devam etti.

500 bin TL altı 2 otomobil kaldı

Nisan ayının gelmesi ile markalar, otomobil fiyatlarına yine zam yaptı. Ülkemizde artık 400 bin TL altında hiçbir model kalmazken, 500 bin TL altı sadece iki model kaldı.

Nisan ayında otomobil piyasası nasıl değişti

Nisan ayında yapılan zamlardan sonra bilmeniz gereken bazı noktalar şu şekilde:

400 bin TL altı araç kalmadı, 500 bin TL altı iki araç kaldı.

Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden biri olarak gösterilen Kia Picanto'nun fiyatı 525 bin TL oldu.

Volkswagen Polo'nun başlangıç fiyatı 545 bin TL'ye yükseldi.

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10, 54 bin TL zamlandı ve fiyatı 424 bin TL'ye yükseldi.

En ucuz otomobillerden biri olan Fiat Egea, nisan ayında 47 bin TL zamlandı ve fiyatı 439 bin 900 TL'ye çıktı.

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Nisan 2023 itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller şöyle:

Hyundai i10- 424 bin TL

Fiat Egea Sedan - 439 bin 900 TL

Fiat Egea Hatchback - 505 bin 900 TL

Renault Taliant - 509 bin 900 TL

Fiat Egea Cross - 515 bin 900 TL

Citroen C3 - 518 bin 500 TL

Renault Clio - 520 bin TL

Hyundai i20 - 525 bin TL

Kia Picanto - 545 bin TL

Dacia Sandero Stepway - 553 bin TL