700 km menzil! Yeni Peugeot E-3008 tanıtıldı Peugeot, 'Next Level' sloganıyla üretilecek yeni E-3008’i görücüye çıkardı. Otomobil, gelecek yıldan itibaren Avrupa'da satışa sunulacak.

AA & Ensonhaber

Otomobilde teknoloji ile sürüş keyfini buluşturan marka Peugeot, SUV pazarındaki 'iddialı' oyuncusu 3008 modelini, yenilenen tasarımı ve elektrikli sürüş deneyimiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.

Fransa’daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası’nda, “Next Level” (Sonraki Seviye) sloganıyla üretilecek yeni E-3008, göz alıcı tasarımıyla olduğu kadar üstün elektrikli menzili ve performansıyla markanın en popüler modeli olma misyonuna odaklanıyor.

Yeni Peugeot E-3008 neler sunuyor

Peugeot E-3008, Stellantis'in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor.

Yenilikçi platform, müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlandı. 700 kilometreye kadar üstün menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, sürüş keyfi, performans, verimlilik ve 'Seyahat Planlayıcı', 'Akıllı Şarj', 'Araçtan Şarj', 'Tak ve Şarj Et' ve 'İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler' gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler gibi önemli ek faydalar da sağlıyor.

Otomobil, 'Allure' ve 'GT' olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak.

Bunun dışında 3 adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak.

Şubat 2024'te Avrupa'da

Yeni Peugeot E-3008, sadece Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek ve Şubat 2024'ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.