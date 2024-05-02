ABD'de otomatik acil frenleme sistemi zorunlu hale geliyor ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2029'dan itibaren otomatik acil frenleme sistemini tüm binek araçlarda zorunlu hale getirecek.

ensonhaber.com

Son yıllarda birçok otomobilde standart olarak sunulan otomatik acil fren sistemleri, sürücüler, yolcular ve yayalar için hayati önem taşıyan teknolojilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, bu teknoloji birçok araçta hala mevcut değil. 2029'dan sonra, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu durumu değiştirmek ve karayolu güvenliğini artırmak için tüm binek araçlarda otomatik acil frenleme sistemini zorunlu hale getirecek.

NHTSA tarafından oluşturulan yeni kurallara göre, Eylül 2029'dan sonra satılan 4 bin 500 kg. altındaki her binek araçta sistemin bulunması gerekecek.

NHTSA, sistemin gündüz ve gece koşullarında 100 km/h hıza ulaşan bir otomobili durdurmasını ve önündeki araçla çarpışmadan kaçınmasını istiyor.

Kazalar azalacak

Hükümet, otomatik frenleme teknolojisini zorunlu kılmanın, ülke çapında her yıl meydana gelen milyonlarca arkadan çarpma vakalarını azaltabileceğini ve yılda 362 hayat kurtaran 24 bin yaralanmayı önleyebileceğini belirtiyor.