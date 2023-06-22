Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, iflas bayrağını çekti Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu.

AA

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusu yaptı.

Allgaier’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme, Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor ve ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche de şirketin müşteriler arasında yer alıyor.

Hisseler Çinli şirkete satılmıştı

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u, Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.