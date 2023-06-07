Almanya'da üretilen elektrikli Ford Explorer, gelecek yıl Türkiye'de Ford'un Amerikan köklerine dayanan ve Avrupa pazarı için tasarlanmış otomobili yeni Explorer, seneye Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda birçok otomobil üreticisi elektrikli araçlara öncelik veriyor. Bu markalardan biri olan ABD merkezli Ford, Almanya'da ürettiği yeni elektrikli aracını geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı..

Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni otomobil, Avrupa pazarlarında bu yıl sonu itibarıyla sipariş edilebilecek. Araç, Türkiye'de ise gelecek yıl satışa çıkacak.

Ford Explorer neler sunuyor

Maceraya hazır tasarımı, 470 litrelik bagaj hacmi ve 5 koltuğuyla Ford'un en yeni elektrikli otomobili, şehir içi ve şehir dışı yolculuklar için ideal bir sürüş sunuyor.

Sürücü ve ön koltuktaki yolcu arasındaki 17 litrelik konsol, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar konulacak alan sağlarken, özel bir dolap ve akıllı bagaj kapağı Explorer'ı sınıfında yeni bir standarda çıkarıyor.

Otomobilin fütüristik dış tasarımı, premium materyalleri ve heykel gibi yontulmuş sportif koltukları, konsept otomobillere özgü devrim niteliğindeki sofistike ses sistemi gibi özellikleri modern iç tasarımla bütünlük sağlıyor.

Tüm bunlar, yalnızca 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e hızlı şarj olma ve gelecek yıl Avrupa çapında 500 bin şarj noktasına erişim olanağıyla bir arada sunuluyor.

Teknik detaylar

Auto Express'in haberine göre, giriş seviyesinde 168 hp güce sahip tek motoru ve 52 kWsa bataryasıyla 351 km'ye kadar sürüş menzili gibi özellikler yer alacak.

Bu versiyon, 130 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bir üst seviye yine tek motorlu ancak bu kez 228 hp güç üretiyor.

77 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya ile donatılan bu versiyon, 539 km'ye kadar sürüş menzili ve maksimum 170 kW hızlı şarj desteği sunuyor.

En üst seviyede ise 335 hp çift motorlu model yer alıyor. Bu versiyonda da büyük batarya seçeneği mevcut ancak daha yüksek performans nedeniyle menzil değeri 491 km'ye düşüyor.

Bu yılın sonuna doğru siparişe açılması planlanan modelin başlangıç fiyatı 45 bin euronun altında olacak.

Dış tasarımı Ford'un ikonik Amerikan SUV'unun ruhunu ve iddialı stilini ortaya koyarken, 5 koltuklu geniş iç tasarımda ise ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, masaj yapan sürücü koltuğu, sürücü ile ön yolcunun istediği sıcaklığı seçmelerine imkan sağlayan klima kontrolü gibi gelişmiş özellikler sunuluyor.