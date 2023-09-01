Almanya'dan Ford'a onay! Yarı otonom araçlar trafiğe çıkacak Ford, "Level 2+" yarı otonom sürüş fonksiyonuna sahip araçlarını Almanya'da satma izni aldı.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Ford, "Level 2+" yarı otonom sürüş fonksiyonuna sahip araçlarını Almanya'da satma izni aldı.

Sürücüler direksiyonu bırakabilecek

Alman Federal Motorlu Araçlar ve Taşıma Otoritesi (KBA), Ford'un Blue Cruise teknolojisine onay verdiğini duyurdu.

Bu teknoloji sayesinde Ford sürücüleri, belirli otoban kesimlerinde direksiyonu elleri olmadan kullanabilecek.

Blue Cruise teknolojisi ilk olarak tamamen elektrikli spor otomobil Mustang Mach-E modelinde sunulacak.

Kızılötesi kamera, sürücünün uyuması veya akıllı telefonunda internete göz atması gibi durumları tespit ederse uyarı sesi çıkaracak ve sürücü tepki vermezse araç fren yapacak.

Sistemi etkinleştirmek için ek bir ücret ödenecek ve aylık veya yıllık abonelik seçenekleri sunulacak.

ABD ve Kanada'da Ford'un Blue Cruise moduyla toplam 175 milyon km yol kat edildiği belirtildi. BlueCruise, Kuzey Amerika'da 2021 yılından bu yana kullanılıyor.