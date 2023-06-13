Anadolu Isuzu'nun elektrikli otobüsü, sürüş testlerini geçti Anadolu Isuzu'nun otonom elektrikli test otobüsü NovoCiti Volt, sürüş testlerini geçmeyi başardı.

AA

Anadolu Isuzu'nun otonom elektrikli test otobüsü NovoCiti Volt, farklı trafik koşullarında yol üzerindeki işaretlere ve trafik ışıklarına uygun olarak, sürüş testlerini başarıyla tamamladı.

Otonom sürüş teknolojileri alanındaki çalışmalarını sürdüren Anadolu Isuzu, ekosistemle iş birliğine verdiği önem doğrultusunda Leo Drive girişimi ile iş birliği yapıyor.

Şirket, Leo Drive ile yaptığı iş birliği kapsamında, 8 metrelik tam elektrikli otobüsü Novociti Volt'u bir sürücüsüz araç platformuna dönüştürdü.

LiDAR kameralar, sensörler, özel işlemci ve kontrolörler ve bağlantılı sürüş sistemleri ile donatılan NovoCiti Volt test aracı yolculu ve yolcusuz birçok farklı senaryoda test edildi.

Testler Gebze'de gerçekleşti

Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen test sürüşlerinde elde edilen veriler geliştirilen otonom sürüş çözümünün en iyi hale getirilmesinde kullanıldı.

3. seviye otonom araç olarak kabul edilen NovoCiti Volt otonom test aracı, farklı trafik koşullarında yol üzerindeki işaretlere ve trafik ışıklarına uygun olarak, karşıdan karşıya geçen yayalarla ya da hareket halinde veya durmakta olan araçlarla uyumlu, güvenli bir sürüş yeteneği sergiledi.