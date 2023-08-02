Artık daha agresif! Yeni Toyota Land Cruiser tanıtıldı Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Land Cruiser modelini görücüye çıkardı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı Land Cruiser modelinin üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı.

Daha agresif bir görünüme sahip olan yeni otomobil, aynı Lexus GX gibi TNGA-F platformu üzerinden yükselecek.

Yeni Land Cruiser neler sunuyor

Tasarım anlamında dikkat çekici olan Land Cruiser, performans anlamında da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Yeni nesil modelin 300 versiyonu, çift turbolu 3.4 litrelik V6 motor ile birlikte geliyor. 250 versiyonu ise I-Force Max teknolojisini kullanan 2.4 litrelik turbolu ve dört silindirli motora sahip.

Toyota mühendisleri, dört silindirli motorun düşük devirlerde bile yüksek performans sunması adına motoru yarı hibrit teknolojisi ile donattı. Buna ek olarak, ünite tek başına 330 bg güç ve 630 Nm tork üretebiliyor.

Tüm Land Cruiser modelleri standart olarak düşük hızlarda tırmanma asistanı ile geliyor. Bu asistan, gaz ve fren kullanımında sürücüye yardımcı olarak sürücünün odağını artırmasına olanak sağlıyor.

Toyota Land Cruiser, 50 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.