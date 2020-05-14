Audi A8 L'nin zırhlı sürümü Security tanıtıldı

Zırh içeren özel bir versiyona sahip yeni Audi A8 L Security, Rusya'da resmi olarak duyuruldu.

Güvenlik ekipmanlarıyla donatılan ve zırha sahip Audi A8 L'nin yeni versiyonu Security, 10. sınıf dayanıma sahip kurşun geçirmez camlarla dikkat çekiyor.

Rusya'da tanıtılan otomobilin ağırlığı, sahip olduğu donanımlar ve zırh sayesinde 3 bin 874 kilograma kadar çıkıyor.

Donanım olarak nitelendirilen eklentiler arasında; gövdenin altında, çamurluk davlumbazlarında, yakıt tankında ve kaput altında yangın söndürme sistemi, telsiz iletişimine izin veren zırhlı elektronik kutusu ve ekstra bir batarya gibi özellikler bulunuyor.

GÜÇLÜ TESTLERDEN GEÇİYOR

Audi'nin tüm zırhlı araçları gibi Security modeli de dayanıklılık testlerinden geçiyor. Bu kapsamda otomobiller; seri ateş, keskin nişancı ve el bombası gibi silahlara ve tehditlere karşı test ediliyor. A8L Security, run-flat sistemi sayesinde 80 km/h hızda 80 kilometreye kadar patlak lastiklerle gidebiliyor.

Security versiyonu aslında A8L'yi temel alıyor, ancak kaput altında S8'den tanıdığımız çift turbolu V8 görev yapıyor.

571 bg (420 kW) güç, 800 Nm tork sağlayan ünite, neredeyse 4 ton çeken bu makinenin 6.3 saniyede 100 km/h sürate ulaşmasına olanak tanıyor..

Audi A8L Security'nin fiyatı Rusya'da, opsiyonlar hariç 772 bin dolardan başlıyor ve aracın tamamlanıp teslim edilmesi 3-6 ay gibi bir süre alıyor.



