Audi Q6 E-Tron Offroad tanıtıldı: İşte özellikleri

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Audi, Q6 E-Tron modelinin offroad versiyonu olan Q6 E-Tron Offroad Concept'i tanıttı. Elektrikli SUV modeli Q6 E-Tron baz alınarak hazırlanan konsept, otomobil severleri çılgın bir arazi aracıyla karşı karşıya bırakıyor.

Portal akslara sahip olan ve ekstra yerden yükseklik sunan Q6 E-Tron Offroad Concept, Audi'nin offroad segmentindeki gelecek planlarına da ışık tutuyor.

PORTAL AKSLARLA YÜKSEK PERFORMANS

Q6 E-Tron Offroad Concept, özel olarak geliştirilen portal akslar sayesinde standart modele göre 6.3 inç (160 mm) daha yüksek ve yüzde 50 daha fazla tekerlek torku sunuyor. Audi'ye göre, konsept araç 10 saniyelik bir süre boyunca 13.400 Nm tork üretebiliyor.

Q6 E-Tron Offroad Concept, standart SQ6 E-Tron ile aynı 509 beygir gücündeki (380 kW) çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemini kullanıyor. Portal aksların eklenmesi, maksimum hızı 175 km/s ile sınırlandırmış durumda.

YÜZDE 100 EĞİMLERE TIRMANABİLİYOR

Audi, Q6 E-Tron Offroad Concept'in yüzde 100'e kadar eğimlere tırmanabildiğini belirtiyor.

Audi CEO'su Gernot Döllner, Q6 E-Tron Offroad Concept'in Quattro'nun yeniden yorumlanması olduğunu belirterek, "Bu araç yeni bir zemin talep edebilir. Müşterilerimizin bu son derece duygusal arabaya tepkilerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

FAT BUZ YARIŞI'NDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Q6 E-Tron Offroad Concept, 1 Şubat'ta Avusturya'nın Zell Am See kentinde düzenlenecek FAT Buz Yarışı'nda Porsche 911 GT1 gibi efsanevi motor sporları araçlarıyla birlikte sergilenecek.