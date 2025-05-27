Audi Q6 e-tron Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Lüks otomobilleriyle tanınan Audi, elektrifikasyon konusunda da iddialı adımlar atmaya devam ediyor.

Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren firma, geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli SUV tipi yeni Q6 e-tron modelini resmen tanıtmıştı. Şimdi ise 2025 model Audi Q6 e-tron, resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

AUDI Q6 e-TRON TÜRKİYE FİYATI

Audi Q6 e-tron, standart ve Sportback olmak üzere iki farklı versiyonla Türkiye'deki müşterilere sunuluyor.

Audi Q6 SUV e-tron quattro versiyonu 6 milyon 460 bin 382 TL fiyatla listelenirken, Audi Q6 Sportback e-tron quattro versiyonu 6 milyon 607 bin 780 TL'den başlıyor.

Her iki model de toplam 100 kWsa brüt batarya kapasitesine sahip. Otomobilin menzili 619 kilometreye ulaşırken, Sportback modelde bu menzil 630 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Araç, sadece 10 dakikada 255 km menzil sunabiliyor ve yüzde 10'dan yüzde 80'e 21 dakikada şarj edilebiliyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE LÜKS İÇ MEKAN

387 beygir gücüne (285 kW) sahip Q6 e-tron modeli, 0'dan 100 km/sa hıza 5,9 saniyede ulaşabiliyor.

Aracın iç mekanında ise 11,9 inçlik dijital gösterge ekranı, 14,5 inçlik bilgi eğlence ekranı ve yolcu koltuğunun önünde 10,9 inçlik bir ekran daha bulunuyor.

Bu özellikler, Q6 e-tron'u hem performans hem de lüks açısından iddialı bir elektrikli SUV haline getiriyor.