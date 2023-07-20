Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez dizel satışlarını geçti Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) raporuna göre, haziranda Avrupa Birliği'nde satılan elektrikli otomobil sayısı ilk kez dizel otomobil satışını geride bıraktı.

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayına ilişkin güncel satış verilerini yayınladı.

Paylaşılan verilere göre, Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobiller tarihte ilk kez aylık satışlar bakımından içten yanmalı motorlu dizel otomobilleri geride bıraktı.

Haziran ayında Avrupa Birliği'nde satılan toplam otomobil sayısının yüzde 13,4'ünü (140 bin) dizel otomobiller, yüzde 15,1'ini (158 bin) elektrikli otomobiller, yüzde 25'ini hibrit otomobiller, yüzde 36,3'ünü ise benzinli otomobiller oluşturdu.

En çok satan Tesla Model Y oldu

Açıklanan verilere göre, dönemin en popüler modeli Tesla Model Y oldu. Ayrıca önde gelen otomobiller listesinde Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf ve Dacia Duster yer alıyor.

Haziran ayında, AB'de bataryalı elektrikli araba kayıtları yüzde 66,2 gibi önemli bir artışla 158 bin 252 adede ulaştı.

Elektrikli otomobiller, ilk kez dizeli geçerek yeni otomobil alıcıları arasında en popüler üçüncü seçenek olarak konumlandı.

Haziran ayında AB benzinli otomobil pazarı yüzde 11 artarak 379 bin 067 adede ulaştı. Yılın ilk yarısında ise AB'de 2 milyondan fazla benzinli araba satıldı.