Avrupa'da satın alınabilecek en iyi ve uygun fiyatlı otomobil belli oldu

Avrupa'da satın alınabilecek en iyi ve uygun fiyatlı otomobil belli oldu

Dacia Spring, Avrupa Autobest jürisi tarafından "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne layık görüldü.

Dacia Spring, "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülünü almaya hak kazandı.

Autobest jürisi, 32 Avrupa ülkesindeki gazetecilerden oluşuyor. Dacia Spring'i açık ara en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil olarak oylayan Autobest jürisi, 21 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir aracı kazanan olarak belirledi.

Bu yılın mart ayı sonunda tanıtılan Dacia Spring, 43 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Kompakt SUV görünümünün altında; 4 kişilik geniş ve ferah bir iç mekan, verimli ve güvenilir bir elektromotor ve 305 kilometreye varan menzil (WLTP şehir döngüsü-WLTP karma döngüde 230 kilometre) yatıyor.

"SPRING HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia & LADA Markaları Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot, "Autobest 2022 ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bu ödül, Dacia'nın müşterilerine her zaman onlar için gerçekten anlamlı olanı sunma kararlılığını doğruluyor. Herkes için erişilebilir olan Spring, zamana çok iyi uyum sağlıyor. Bizi bu yolda ilerlemeye teşvik ettikleri için Autobest jüri üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ÇARPIŞMA TESTLERİNDE SINIFTA KALMIŞTI

Elektrikli otomobilleri yoğun olarak görmeye başladığımız Euro NCAP'in konuklarının arasında Dacia Spring modeli de vardı.

"Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili" iddiasıyla piyasaya sürülen Dacia Spring, yapılan testlerde oldukça kötü performans gösterdi ve 1 yıldız alabildi.

Dacia Spring, yetişkin yolcu korumasında yüzde 49, çocuk yolcu korumasında yüzde 56, zarar görebilecek yol kullanıcıları kategorisinde yüzde 39, güvenlik yardımcısı kategorisinde ise yüzde 32 oranında başarı gösterdi.

Dacia Spring Euro NCAP çarpışma testi - VİDEO