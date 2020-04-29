Bayram öncesi ikinci el araç satışları dibe vurdu

Koronavirüs nedeniyle, bayram öncesi rakamlara göre ikinci el araç satışının yüzde 50 oranında düştüğünü belirtiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı. Her ne kadar şu anda Çin'de hayat normale dönse de salgın, ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, martın son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak ülkemizde de durum farklı değil.

BAYRAM ÖNCESİ İKİNCİ EL SATIŞLARI DİBİ GÖRDÜ

Salgının etkisiyle sosyal izolasyon süreci ve şehirler arası yolculukların izne bağlanmasıyla ikinci el araç alım satımlarında bu seneki bayram öncesi rakamlar, geçtiğimiz yıllara göre yüzde 50 düşüşe neden oldu.

Virüs nedeniyle alım ve satımın aşağı yönlü olduğunu belirten araç alım-satımı yapan oto galerici Uğur Potur, kısıtlamanın kalkması ile birlikte piyasaların hareketleneceğini ve fiyatların tekrar yükseleceğini söyledi.

İkinci el araç alım satımlarında düşüş olduğunu belirten Potur, “Koronavirüs nedeniyle satışlarımızı yüzde 80’den yüzde 30’lara düştü. Satışlar hiçbir bayram öncesi bu kadar düşük olmamıştı. Şehirler arası gidiş geliş kesintisi olduğu için şehir dışındaki müşterilerimize araç satışı yapamıyoruz. Onun için piyasada bir kırgınlık var.

Sıfır araç üretiminin durduğundan dolayı şu anda ikinci el alıma az da olsa talep oluyor. Vaka sayıların düşmesi, şehirlerarası gidiş geliş açılması ve bazı kısıtlamaların açılması ile birlikte eski günlere döneceğimizi düşünüyorum. E

skiye göre oto ekspertiz ve noterlerin doluluk oranına gelecek olursak yüzde 50 civarın bir düşüş var." ifadelerini kullandı.

Önümüzde ki aylarda normalleşme süreci ile birlikte satışların haziran ayının sonuna doğru artmasını öngördüğünü söyleyen Potur, "İkinci el araç fiyatlarında düşüş olacağını düşünmüyorum. Bu tamamen ikinci el piyasası sıfır piyasası ile endekslenmiş bir piyasa. Sıfır araç üretimi şu anda olmadığı için ikinci ele daha çok bir talep olacak.

Şu anda fiyatlar biraz aşağı yönlü ama virüsün tamamen ülkeden gitmesi ile birlikte ikinci el piyasasında artış bekliyoruz. Piyasanın açılması haziran ayının sonunu bulacak gibi görünüyor.” dedi.