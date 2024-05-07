Bazı güvenlik özellikleri olmayan otomobiller Türkiye'de satılamayacak 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, yeni güvenlik gereksinimlerini karşılayamayan otomobillerin satışı durdurulacak.

ensonhaber.com

7 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla belirli güvenlik özelliklerine sahip olmayan sıfır kilometre araçların tescili ve satışı mümkün olmayacak.

Bu düzenleme, Avrupa Birliği Genel Araç Güvenliği Yönetmeliği'nin (General Safety Regulation - GSR) bir parçası olarak kabul edildi ve yollarda daha güvenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

7 Temmuz'da yürürlüğe girecek bu düzenleme ile birlikte, satılacak sıfır otomobillerin bazı şartları sağlaması gerekecek.

Hangi özellikler zorunlu olacak

Yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki özellikleri taşımayan otomobiller tescil ettirilemeyecek:

Acil durum frenleme asistanı

Kaza veri kaydedicisi

Direksiyon müdahalesini içeren şerit takip asistanı

Sürücü yorgunluk algılama sistemi

Alkol kilidi hazırlığı

Ani frende otomatik yanan dörtlüler

Önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass’ özellikli ön cam

Trafik işareti algılama sistemini ve akıllı hız yardımı

Geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü

Mevcut modellerde bu özellikler var mı

Yukarıdaki özellikleri karşılayan ve ülkemizde satılan birçok otomobil var. Örneğin Renault Megane, Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla, Dacia Duster, Hyundai i20, Opel Corsa ve Togg T10X bu araçlardan birkaçı.

Ancak Safety glass özellikli ön cam ve ani frende otomatik yanan dörtlüler gibi güvenlik özellikleri, hiçbir otomobilin bilgilendirme sayfasında yer almıyor.

Sonuç olarak markalar, yukarıdaki tüm özelliklerini araçlarına eklemek için maliyetleri artırmak zorunda.

Bu da önümüzdeki aylarda sıfır otomobil fiyatlarını daha da yukarı çıkarabilir.