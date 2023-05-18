Bir devrin sonu! Türkiye'de Fiat Doblo üretimi bu hafta sonlanıyor TOFAŞ, 20 Mayıs'ta son yerli Doblo'yu üretecek. Bu tarihten sonra Doblo üretimi İspanya'da gerçekleştirilecek.

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Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.

Bu gelişme Doblo’nun artık ülkemize ithal edileceği anlamına gelirken, beklenen tarihin öne çekildiği ortaya çıktı.

Türkiye'de Doblo üretimi bu hafta sonlanıyor

Yapılan açıklamalara göre, İspanya'da üretilecek Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihi ve TOFAŞ'ın Türkiye'deki planları öne çekildi.

Emre Özpeynirci tarafından yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, 20 Mayıs'ta son yerli Doblo'yu üretecek. Bu tarihten sonra Doblo üretimi olmayacak.

Öte yandan, İspanya'da üretilecek ilk Doblo modelleri haziran ayının ikinci haftasından itibaren ülkemizde satışa sunulacak.

Şimdiye kadar Türkiye'de üretilen Doblo'nun İspanya'dan ithal edilecek olması, aracın ülkemizdeki satış fiyatını da artıracak.