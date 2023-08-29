Biraz da nostalji! 1990'ların unutulan 10 otomobili 1990'lı yıllar, otomobil dünyasında önemli değişiklere tanık oldu. Biz de sizlerle birlikte, o yıllarda popüler olan, ancak daha sonra unutulan 10 otomobili listeledik.

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70'li ve 80'li yılların düz çizgileri ve keskin kenarları, 90'lı yıllarda yerini daha şık, aerodinamik ve yuvarlak tasarımlara bıraktı.

Ayrıca bu on yıl, yakıt güvenilirliği büyük ölçüde artıran yakıt enjeksiyonunun yaygın kullanımını da beraberinde getirdi.

1990'lı yıllar, otomobil dünyasında önemli değişiklere tanık oldu. Şimdi sizlerle birlikte, o yıllarda popüler olan, ancak daha sonra unutulan modellere yakından bakacağız.

1. Mercedes-Benz 500E

500E 1991'den 1994'e kadar üretildi. Üretim süreci boyunca yalnızca 10 bin 479 otomobil üretildi, bu da onları nadir kılıyor.

Bunlardan biri 2021'de açık artırmada 30 bin euroya satıldı, ancak otomobil uzun süredir haksız bir şekilde BMW M5'in gölgesinde kaldı.

2. Mitsubishi ECLIPSE GSX

Eclipse GSX 90'lı yıllarda piyasaya çıktığında, küçük boyutu, dört tekerlekten çekişli şasisi ve turboşarjlı dört silindirli motoru nedeniyle anında popüler oldu.

GSX, 195 bg güç üreten ve 0-100 km/saat hıza 7 saniyenin altında ulaşabilen, en üst düzey AWD modeliydi. Mitsubishi sonunda hibrit teknolojiye odaklanmak için Eclipse'i üretmekten vazgeçti.

3. Nissan Sunny GTI-R

GTI-R, Nissan'ın desteği olmasa bile 2000'li yılların başlarından ortalarına kadar hızla bir kült haline geldi ancak aynı hızla gözden kayboldu.

Sunny'nin temel hedefi, çok sayıda satılacak ucuz bir otomobil olmaktı, ancak 1990'ların başında Nissan dikkatini motor sporlarına çevirdi.

Japonya'da Pulsar olarak satılan GTI-R, dört tekerleğin tamamından beslenen 220 bg'lik turboşarjlı 2.0 litrelik bir motora sahipti. Toplamda Nissan yalnızca 14 bin 613 otomobil üretti.

4. Volvo 850R

C5 Audi RS6 ve daha modern Volvo V50 T5 gibi otomobiller nedeniyle, 2000'li yıllara girerken efsanevi 850R bir kenara itildi.

850, 240'ın yerini aldı ve hem sedan hem de station olarak sunuldu. 1996 yılında, standart 850 Turbo'dan 18 bg daha fazla, yani toplamda 247 bg güce ve turbo şarjlı 2,3 litre motora sahip 850R geldi.

Volvo 850R; Zarif, sportif bir kaportaya, 17 inç alaşım jantlara, Alcantara koltuklara ve iki renkli deri direksiyona sahipti.

5. Volkswagen Corrado

Volkswagen'in odak noktası esas olarak Corrado'nun VR6 versiyonu üzerindeydi ve bugün de bu şekilde kalıyor. Ancak Corrado'nun 1,8 litre 134 bg ve süper şarjlı 1,8 litre 158 bg G60 gibi başka görünümleri de mevcuttu .

1992'de 2,0 litrelik 134 bg'lik motor piyasaya sürüldü. Ardından 187 bg'lik VR6 satışa çıktı ve bunu 113 bg üreten başka bir 2,0 litrelik motor izledi .

Temel haliyle Corrado hâlâ görkemli görünüyordu ve aktif bir aero spoylere sahipti. Toplamda 97 bin 521 Corrado üretildi.

6. Nissan 100NX

1990 yılında piyasaya çıkan 100NX, genel anlamda 1987 Nissan Pulsar'ı temel alan, önden çekişli bir spor otomobildi.

Altında Sentra'nın 1.6 litrelik motoru vardı, ancak alıcılar Sentra SE-R'den daha güçlü 2.0 litrelik motor da opsiyonlar arasında yer alıyordu. Ne yazık ki 100NX belirlenen satış rakamlarına ulaşamadı ve üretimden kaldırıldı.

7. Suzuki X-90

İki koltuklu, kısa dingil mesafesine sahip dönüştürülebilir bir SUV isteyenler, o yıllarda Suzuki X-90 modelini tercih ediyordu.

Her ne kadar 95 bg gücündeki 1,6 litrelik motor dik yokuşlarda zorluk çekse de zorlu arazi koşullarında mükemmel bir kapasiteye sahipti. Alıcılar ayrıca onu dört tekerlekten çekişli veya arkadan çekişli olarak da alabiliyorlardı.

Satışlar söz konusu olduğunda, X-90 başarısız oldu ve ABD'de yalnızca 7 bin adet satıldı. Sonunda Suzuki, yalnızca iki yıllık üretimin ardından X-90'ı iptal etti.

8. Alfa Romeo 164

1987 yılında üretilmiş olmasına rağmen Alfa Romeo 164, 90'lı yıllardaki popülerliği ve hızlı Quadrifoglio Verde ve Q4 modellerinin piyasaya sürülmesi nedeniyle listemizde yer alıyor.

1998'de Alfa Romeo, 164 modelini bırakıp daha kıvrımlı 166'yı tercih etti.

9. Audi S4

1991 yılında tanıtılan S4, Audi'nin quattro sistemini kullanarak dört tekerleğe de 227 bg güç sağlayan turboşarjlı 2,2 litrelik motor ve yalnızca 'Plus' donanımında mevcut olan 276 bg gücündeki 4,2 litrelik V8 motordan güç alıyordu.

S4'ün ömrü kısa sürdü ve 1994'te iptal edildi. Bunun nedeni Audi'nin arabayı S6 olarak yeniden tanıtmayı planlamasıydı.

10. Toyota Celica

Toyota Celica, özellikle 1999'dan 2006'ya kadar piyasaya sürülen yedinci nesil otomobiller söz konusu olduğunda popülerdi. Ancak bu otomobil, 1993 yılına kadar çok kısa bir süre için de üretildi.

Ağustos 1985 yılına kadar üretilen modeller arkadan itişli iken, bu tarihten itibaren önden çekişli olarak üretildiler. Ek olarak 1986-1999 yılları arasında dört tekerlekten çekişli GT-Four modeli de piyasaya sürüldü.